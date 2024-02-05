Боксер, нанесший Фьюри рассечение, не считает себя виновным

Getty Images/Global Images Ukraine. Агрон Смакичи

Стало известно имя боксера, который нанес рассечение Тайсону Фьюри во время спарринга при подготовке британца к объединительному бою с Александром Усиком.

В результате этой травмы поединок, запланированный на 17 февраля, был перенесен на 18 мая и пройдет, как ранее был запланирован, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает Boxing Talk, виновником повреждения оказался хорватский боксер Агрон Смакичи, у которого 20 побед и 2 поражения на профессиональном ринге.

«Это был чистый удар, так что я не чувствую своей вины. Удар локтем? Фьюри много говорит, но он знает, как проходят его спарринги со мной», — отметил Смакичи.

sport.ua