Следить

Бокс

Боксер, нанесший Фьюри рассечение, не считает себя виновным

Getty Images/Global Images Ukraine. Агрон Смакичи

Стало известно имя боксера, который нанес рассечение Тайсону Фьюри во время спарринга при подготовке британца к объединительному бою с Александром Усиком.

В результате этой травмы поединок, запланированный на 17 февраля, был перенесен на 18 мая и пройдет, как ранее был запланирован, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Как сообщает Boxing Talk, виновником повреждения оказался хорватский боксер Агрон Смакичи, у которого 20 побед и 2 поражения на профессиональном ринге.

«Это был чистый удар, так что я не чувствую своей вины. Удар локтем? Фьюри много говорит, но он знает, как проходят его спарринги со мной», — отметил Смакичи.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Автоспорт

Sandrider – новая машина Лёба и Аль-Аттийи для Дакара

Автоспорт

В Формуле 1 отклонили заявку Andretti Cadillac

Бокс

Мегафайты, которые могут состояться в 2024 году

Футбол

Виктор Вацко возвращается к комментаторской работе

Футбол

Украинский голкипер прилетел в Мадрид для заключения контракта с Реалом

Футбол

Овечкин вошел в число самых переоцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Кучеров среди лучших и недооцененных звезд НХЛ, Овечкин — переоцененных. Анонимный опрос игроков лиги

Баскетбол

Здається, Леброну дуже не сподобалося запитання про Брукса. Реакцію Джеймса треба бачити

Футбол

Ноттингем Форест – Арсенал. Анонс и прогноз матча АПЛ на 30.01.2024

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс