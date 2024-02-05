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Экс-чемпион мира: «Усик и Фьюри могут никогда и не встретиться»

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о переносе боя между обладателем пояса WBC Тайсона Фьюри и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика.

«Усик и Фьюри могут так никогда и не встретиться. Думаю, что сейчас Тайсон вышел из боя и ждет, потому что из того, что я видел, что он сказал и как себя вел, его душа больше не лежит к боксу.

Я думаю, он заработал много денег. Не уверен, как серьезно он занимается спортом, он уже на финишной прямой. Он уже не делает так много притворных ударов, его отправляли в нокдаун 4 или 5 раз в его последних боях, и что сейчас с его карьерой? Где он хочет быть?

У него много денег, он достиг много в своей карьере. Он проводит профессиональные поединки в течение длительного времени, более 15 лет. Я просто надеюсь, что он все еще хочет этого боя.

Надеюсь, он все еще хочет этого боя, потому что, если он это сделает — это будет прекрасно, и мы узнаем, кто является абсолютным королем супертяжелого веса. Я не думал, что Тайсон будет драться с Усиком в феврале, и оказалось, что он и не собирался», – уверен Фроч.

Как известно, поединок Усик – Фьюри из-за рассечения у британца перенесен с 17 февраля на 18 мая.

Ранее бывший чемпион мира Джордж Гроувз высказал сомнения о проведении перенесенного боя в мае этого года.

sport.ua

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