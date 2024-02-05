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ФОТО. Конспирологическая теория о травме Фьюри не потвердилась

https://sport.ua/news/665535-byvshiy-chempion-otsenil-rassechenie-fyuri-pered-usikom

Фанаты бокса придумали «теорию заговора» после того, как Тайсон Фьюри опубликовал в своем Instagram пост о переносе поединка с Александром Усиком.

Фьюри был вынужден отказаться от поединка, который должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), после того как получил странное рассечение во время спарринга.

Хотя в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен предполагаемый момент нанесений травмы, пока нет подтверждения того, когда именно он произошел.

В ответ на это некоторые фанаты в X (Twitter) предположили, что фотография на самом деле более старая, утверждая, что Фьюри уже позировал в таком же голубом белье на спаррингах в прошлом.

Один из фанатов позже развенчал эту теорию, отметив, что трусы в Instagram Фьюри на самом деле длиннее, чем на предыдущих фотографиях, а также имеют другой оттенок.

В прошлом Фьюри часто носил нижнее белье, вдохновленное фильмами о Рокки Бальбоа, и голубые трусы, судя по всему, относятся к серии Rocky III «Clubber».

sport.ua

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