Бокс
ФОТО. Конспирологическая теория о травме Фьюри не потвердилась
Фанаты бокса придумали «теорию заговора» после того, как Тайсон Фьюри опубликовал в своем Instagram пост о переносе поединка с Александром Усиком.
Фьюри был вынужден отказаться от поединка, который должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), после того как получил странное рассечение во время спарринга.
Хотя в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен предполагаемый момент нанесений травмы, пока нет подтверждения того, когда именно он произошел.
В ответ на это некоторые фанаты в X (Twitter) предположили, что фотография на самом деле более старая, утверждая, что Фьюри уже позировал в таком же голубом белье на спаррингах в прошлом.
Один из фанатов позже развенчал эту теорию, отметив, что трусы в Instagram Фьюри на самом деле длиннее, чем на предыдущих фотографиях, а также имеют другой оттенок.
В прошлом Фьюри часто носил нижнее белье, вдохновленное фильмами о Рокки Бальбоа, и голубые трусы, судя по всему, относятся к серии Rocky III «Clubber».