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ФОТО. Показан новый пояс, который получит победитель боя Фьюри – Усик

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Глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх в своем официальном профиле в Instagram показал миру уникальный пояс, который получит победитель боя Тайсон Фьюри – Александр Усик.

Стоит отметить, что впервые в истории бокса на ринге встретятся обладатели 4 поясов в супертяжелом дивизионе. До этого в хейвивейте было 5 абсолютных чемпионов, но все они владели лишь 3 поясами: WBA, WBC и IBF.

После появления пояса WBO абсолютов в супертяжелом дивизионе не было.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

ФОТО. Показан новый пояс, который получит победитель боя Фьюри – Усик

sport.ua

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