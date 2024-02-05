ГВОЗДИК – о травме Фьюри: «Голова Тайсона столкнулась с тупым предметом»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Украинский боксер Александр Гвоздик (20-1, 16 KO) прокомментировал неожиданную травму обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

– Александр, что случилось с Фьюри?

– Мое экспертное мнение – рассечение произошло в результате столкновения головы Фьюри с тупым предметом (кулаком, чьей-то головой или локтем).

– Как можно такую травму получить перед таким важным боем?

– В спарринге можно стукнуться головами или получить удар локтем. Перчаткой получить такое рассечение в спарринге маловероятно, потому что супертяжи спаррингуют в 16-18-ти унцевых перчатках и шлемах.

– Не могло ли это быть хитростью, чтобы перенести бой с Усиком?

– Без понятия, я же не в лагере Фьюри. Они выставили такую фотографию, где видно маленькую сечку. На этом уровне никто рисковать не будет. Написали, что на рану наложили швы, но я сомневаюсь. В этом плане, думаю, преувеличенная история. Возможно, Фьюри выложил старую фотографию, я понятия не имею и отталкиваюсь только от того, что есть в интернете.

Но даже с такой небольшой сечкой он должен сейчас прерывать свои спарринги. И эта рана не зарастет до боя. На уровне таких денег и боя за титул абсолюта никто рисковать не будет из-за таких вещей.

Так что, это похоже на правду, а как они там сделали, может, трубой ударили специально, я знать не могу.

– Может Фьюри хочет, чтобы Усик сорвал свой пик подготовки к нему? Тайсон сейчас планомерно начнет готовиться к новой дате, а Саша будет в психологической яме после того, как бой на 17 февраля сорвался.

– Такое может быть, но для этого не нужно делать сечку, можно придумать что-то полегче.

– Кому вообще может быть выгодна травма Фьюри и перенос боя с Усиком?

– Я не вижу здесь теории заговора. Никому это не выгодно, особенно саудитам, которые вбухали в этот бой кучу денег и продали билеты. Теперь основной хедлайнер вечера не состоится и Усику нужно искать другого соперника, чтобы не сорвалось шоу, – сказал Гвоздик.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua