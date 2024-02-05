Жена Тайсона Фьюри нашла позитив в переносе боя мужа с Усиком

Instagram. Пэрис и Тайсон Фьюри

Пэрис Фьюри, жена чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, высказала позитивное мнение о том, что бой ее мужа с украинцем Александром Усиком перенесен с 17 февраля на 18 мая этого года.

«Лучший боксер на планете! Твое время придет. Зато пока, по крайней мере, ты будешь дома для валентинок», – написала Пэрис.

Как известно, поединок Усик – Фьюри перенесен из-за рассечения у британца, которое он получил в спарринге при подготовке.

Ранее экс-чемпион мира Карл Фроч заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри могут никогда и не встретиться.

sport.ua