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Бокс

Жена Тайсона Фьюри нашла позитив в переносе боя мужа с Усиком

Instagram. Пэрис и Тайсон Фьюри

Пэрис Фьюри, жена чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри, высказала позитивное мнение о том, что бой ее мужа с украинцем Александром Усиком перенесен с 17 февраля на 18 мая этого года.

«Лучший боксер на планете! Твое время придет. Зато пока, по крайней мере, ты будешь дома для валентинок», – написала Пэрис.

Как известно, поединок Усик – Фьюри перенесен из-за рассечения у британца, которое он получил в спарринге при подготовке.

Ранее экс-чемпион мира Карл Фроч заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри могут никогда и не встретиться.

sport.ua

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