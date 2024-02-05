Не называйте меня так. Фьюри жестко ответил команде Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тайсон Фьюри крайне недоволен реакцией команды Александра Усика на перенос боя за все титулы супертяжелого веса из-за травмы британского боксера.

Особенно Фьюри не понравились слова менеджера Эгиса Климаса, который назвал его трусом.

«Как можно называть меня трусом? Ты сам ни одного боя не провел и называешь меня трусом. И почему бы стал отказываться от самого большого гонорара в карьере после того, как выложился 10 недель в тренировочном лагере».

«Никогда не называйте меня трусом. Я никогда ни от кого не прятался, выходил на лучших боксеров и побеждал», — сказал Фьюри.

Бой перенесли на 18 мая.

sport.ua