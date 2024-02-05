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Непрофессионально. Промоутер Усика отреагировал на травму Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Усик

Промоутер Александр Красюк прокомментировал странную травму обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) перед боем с чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«Можно анализировать этот вопрос со многих аспектов, но я соглашусь с тем, что это непрофессионально. За две недели до поединка получить такую травму человеку, который является чемпионом и уже столько лет выступает на высочайшем уровне – это действительно непрофессионально.

Если это произошло случайно, это очень плохой знак для качества спортсмена и команды, которая с ним работает. Если это произошло умышленно, то это еще хуже», – сказал Красюк в прямом эфире в Instagram.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua

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