Промоутер Фьюри: «Если бы мы боялись Усика, то отказались бы от боя»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри и Уоррен

Промоутер Фрэнк Уоррен уверен, что Тайсон Фьюри в состоянии победить Александра Усика, иначе бы пытался отговорить своего клиента от поединка за все титулы супертяжелого веса.

«Дюбуа уже показал, что Усику можно нанести повреждение, можно создать ему проблемы. Посмотрим, сможет ли Тайсон воспользоваться этим».

«Но я считаю Фьюри лучшим супертяжем мира, я ставлю только на него. Если бы я считал, что он может проиграть, то уговаривал бы Тайсона отказаться и выйти из поединка», – сказал Уоррен.

Бой запланирован на 18 мая.

sport.ua