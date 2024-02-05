Выстраивается очередь на бой с Фьюри. «У Кличко достаточно огня»

instagram.com. Владимир Кличко

Промоутер Александр Красюк считает, что Владимир Кличко еще может вернуться в ринг, но только в том случае, если соперником будет Тайсон Фьюри.

«Владимир Кличко уже не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце достаточно огня, чтобы драться. Но у него только одна мотивация. Это тот же человек, который на днях получил рассечение».

«Есть с ним дело, которое мы не закончили, когда он снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром», — сказал Красюк.

Из-за травмы Фьюри бой за все титулы против Александра Усика перенесли с 17 февраля на 18 мая.

sport.ua