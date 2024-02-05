Усик называл причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель чемпионских поясом по версиям WBA, IBF и WBO в хэвивейте Александр Усик высказал свою версию причин, которые могли привести к рассечению у британца Тайсона Фьюри, с которым он должен был провести поединок 17 февраля.

«Я не могу судить человека. У него есть рассечение, это бывает в тренировочном лагере. Мне кажется, может, просто кое-кто дерзко относится к защите. Я имею в виду шлемы, перчатки, процедуры, которые мы делаем перед спаррингами, – то есть наложение на брови или на лицо вазелина для того, чтобы смягчить кожу.

Есть некоторые вещи, которые делают боксёры перед каждым спаррингом, чтобы защитить своё лицо. Ещё раз повторюсь: это защитные шлемы, это перчатки спарринг-партнёрам. Они немного больше, чем те, в которых мы боксируем. Мы боксируем в 10-унциевых перчатках, а тренируемся я в 20-унциевых. И спарринг-партнёры также тренируются в таких же перчатках.

Мне кажется, это моё мнение, что кто-то просто дерзко к этому относится. И это приводит к каким-то небольшим проблемам, вот и все», – заявил Усик в ходе стрима в инстаграме.

Как известно, новой датой проведения боя между Усиком и Фьюри стало 18 мая.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри пригрозил Александру Усику.

sport.ua