Арнольд ХЕГАЙ: «Вася, как мне кажется, выиграет»

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Украинский боксер Арнольд Хегай, выступающий в полулегком веса, поделился мыслями о предстоящем бое между Василием Ломаченко и Джорджем Камбососом из Австралии, который запланирован на 12 мая в Перте (Австралия).

«Думаю, Василий все-таки выиграет. Но, вероятно, мы действительно немного поспешно решили, что титул уже в Украине. Но Вася, как мне кажется, выиграет. Это ведь очень большой шанс для него. И еще я уверен, что со стороны Василия не будет такой же недооценки Камбососа, которая была у Теофимо Лопеса», – заявил Хегай.

Ранее сообщалось, что Джордж Камбосос намекнул на план нокаутировать Василия Ломаченко.

sport.ua