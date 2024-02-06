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Болельщики заставили Фьюри оправдываться. Все дело в трусах и бое с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении.

После информации о своем повреждении Тайсон опубликовал фотографию в трусах в своем Instagram, таким образом похваставшись физической формой.

«Ничего не могу сделать – получил травму в спарринге. Но я могу сказать, что у Усика проблемы, я в фантастической форме. Я буду драться как только смогу. 2024 год станет очень важным для моей команды», – написал британец.

Однако фанаты бокса заподозрили Фьюри в обмане и в намеренном переносе боя, а также фальсификации травмы. Все дело в том, что Фьюри был в таких же ярко-синих трусах во время фотографии с бывшим боксером Дмитрием Салитой в 2021 году.

Тайсону пришлось оправдываться и доказывать, что он действительно набрал отличную физическую форму:

«Моя фотография – это не старая фотография, это новое фото. Я в фантастической форме, я усердно тренировался. Я сидел на отличной диете и был готов к рок-н-роллу», – заявил Фьюри в программе The MMA Hour.

Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

Болельщики заставили Фьюри оправдываться. Все дело в трусах и бое с Усиком

Болельщики заставили Фьюри оправдываться. Все дело в трусах и бое с Усиком

Болельщики заставили Фьюри оправдываться. Все дело в трусах и бое с Усиком

sport.ua

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