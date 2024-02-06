Экс-чемпион мира: «Не думаю, что бой Усик – Фьюри состоится в мае»

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Бывший чемпион мира Джордж Гроувз высказал мнение о переносе боя между обладателем пояса WBC в супертяжелом дивизионе Тайсоном Фьюри и действующим чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в хэвивейте Александром Усиком.

«Думаю ли я, что это сражение состоится в мае? Нет. Когда был назначен этот поединок, я подумал: «Я не думаю, что этот бой состоится».

После боя с Нганну я подумал: «Нет никакого шанса, что следующим соперником Фьюри будет Усик». Тогда они говорили, что это должно было произойти 23 декабря, а затем быстро объявили, что собираются сразиться в феврале.

Иногда появляются крошечные кровоподтеки и порезы (во время спарринга – прим.), но они даже не кровоточат. Я думаю, у него шрамы на глазах и были сильные порезы. Получить такое рассечение в спарринге – неудача, потому что это не тот порез, с которым можно быстро справиться», – признался Гроувз.

Как известно, поединок Александра Усика с Тайсоном Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая.

Ранее Александр Усик называл причины травмы у Тайсона Фьюри, которая сорвала их бой.

sport.ua