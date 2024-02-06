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Гвоздик заявил о желании боя с боксером из рф. Что случилось?

Facebook. Александр Гвоздик

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик сделал откровенное признание о своих планах.

36-летний уроженец Харькова заявил, что, как и прежде, хочет объединить в своих руках все титулы в дивизионе. Ради этого он готов провести поединок с Артуром Бетербиевым из рф, которому проиграл титул осенью 2019 года.

«Я не то, что верю, я знаю, что это произойдет. Я возьму реванш у Бетербиева и стану абсолютным чемпионом. Для меня бой с Бетербиевым приоритетнее, чем с Биволом, потому что у него три пояса. Но от боя с Биволом тоже не откажусь.

Какие уроки я извлек после поражения от Бетербиева? Что нужно делать акценты на другие вещи в подготовке, не расслабляться и пахать на 200%. Надо быть очень хорошо готовым функционально, отрабатывать в защите и действовать на контратаках. Рубиться с Бетербиевым на средней дистанции – это суицид», – рассказал Гвоздик.

Ранее Александр Гвоздик признался, что ему интересно посмотреть, что осталось от Василия Ломаченко.

sport.ua

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