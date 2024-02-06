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«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик упрекнул Тайсона Фьюри в неуважении. Соперники должны были провести бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 17 февраля, однако поединок был отменен из-за травмы британца, получившего рассечение в спарринге.

«Я никого не осуждаю. Но дело в том, что мы должны относиться к своей работе более серьезно, это очень важно, и мы должны быть осторожными. Мы должны относиться к этому профессионально. Мы должны проводить каждую минуту на ринге с намерением проявить уважение к оппоненту.

Судить кого-то за его ошибки — это слабость. Я чувствую себя очень хорошо, и даже если кто-то пытается играть со мной, они играют по моим правилам. Я пожертвовал всеми датами, которые хотел провести с семьей: Рождеством, Новым годом, днем рождения второго сына и рождением дочери. Я должен был быть рядом со своей женой», — цитирует Усика The Mirror.

Напомним, что новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua

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