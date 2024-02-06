«Какая-то «Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченк

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко и Александр Усик

Украинский боксер Иван Редкач поделился мнением относительно взаимоотношений между чемпионом мира по версиям WBA, IBF, IBO и WBO Александра Усика и бывшим чемпионом мира в трех категориях Василием Ломаченко

«Мне много писали и пишут: «Как думаешь, Усик с Ломой братиком общаются, или братство закончилось?» Скажу честно – не знаю, и все равно, что там у них происходит. Какая-то «Санта Барбара», а, может, ревность какой-то степени? Что, Усик стал лучше Васи? А, может, спортивная или политическая составляющая? Я считаю, что они общаются, может, где-то за дверями или по телефону. Они, как-никак, родня. Грех не общаться, хотя мы все не без греха, что тут скрывать», – написал Редкач.

Ранее бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что Александр Усик и Тайсон Фьюри могут никогда и не встретиться.

sport.ua