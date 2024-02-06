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Пока Усик занят. Хрговичу нашли нового соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Филип Хргович

Филип Хргович является обязательным претендентом на титул IBF супертяжелого веса, которым владеет Александр Усик.

Когда стало известно о травме Тайсона Фьюри перед боем с Усиком, то Хргович был готов драться в феврале, но бой за все титулы перенесли на май, поэтому Филип теперь ищет нового соперника.

Сообщается, что Хрговичу предложено выйти против Даниэля Дюбуа в андеркарде боя Энтони Джошуа – Франсис Нганну 8 мая.

Ранее Дюбуа уже дрался с Усиком, уступив украинцу нокаутом.

sport.ua

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