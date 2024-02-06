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Промоутер Джошуа не верит, что Фьюри уйдет из бокса

Getty Images/Global Images Ukraine

Промоутер Matchroom Эдди Хирн прокомментировал предположения о том, что Тайсон Фьюри может уйти из бокса в свете последней отсрочки боя с Александром Усиком.

«Он не мой боец, я не могу говорить от его имени, но я так не думаю. Думаю, он захочет драться и доказать, что люди ошибаются. Возможно, есть износ. У всех это происходит с возрастом, но я надеюсь, что бой состоится как можно скорее», – сказал Хирн.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua

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