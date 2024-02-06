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Тайсон ФЬЮРИ: «Мне наложили 11 швов, есть медицинские заключения»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель чемпионского титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсон Фьюри прокомментировал получение рассечение глаза при подготовке к бою с Александром Усиком, из-за которого поединок был перенесен с 17 февраля на 18 мая.

«Я договорился о 12-раундовом спарринге с четырьмя разными парнями. В пятом раунде я получил удар локтем в глаз и рассечение. Я был в больнице, и мне наложили 11 швов. У меня есть медицинские заключения, в них есть все… Никто ничего не может поделать с рассечениями в спарринге, такое случается. У меня никогда такого не было. Все бывает в первый раз», – заявил Фьюри.

Напомним, ранее Александр Усик называл причины травмы у Тайсона Фьюри.

sport.ua

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