«Все подавлены». Тренер Фьюри рассказал о лагере перед боем с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Тренер по физподготовке Кристиан Блэклок, который работает с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри, рассказал о подготовке подопечного к бою с Александром Усиком, который перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

«Мы работали четыре месяца, десятки тренировок, массажи, приготовления пищи. Отказаться от рождественских праздников с семьёй, а затем уехать в Саудовскую Аравию на два месяца, пропустить празднование Нового года с семьей и близкими, не видеть своих детей неделями. Всё это для того, чтобы приложить максимум усилий, чтобы подготовить Фьюри к лучшей форме в его жизни. Очевидно, мы все расстроены и подавлены рассечением, странным несчастным случаем во время спарринга, который некоторые люди действительно ставят под сомнение. Но мы перегруппируемся и будем снова работать, как всегда, решительно», – заявил Блэклок.

Ранее сообщалось, что экс-чемпион мира Карл Фроч не нашел оправдания рассечению у Тайсона Фьюри.

sport.ua