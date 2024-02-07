Арам ФАНИЯН: «Возможно, Фьюри действительно бегает от Усика»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Украинский боксер Арам Фаниян поделился мнением относительно недавней травмы британского хевивейтера Тайсона Фьюри.

– В заключение вопрос на очень актуальную тему: бой за корону хевивейта между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен на 18 мая. Как ты думаешь, у Тайсона действительно рассечение?

– Лично я не понимаю для чего это делает Тайсон Фьюри. Или он так подпитывает интерес болельщиков, а может у него действительно травма, а может он действительно бегает от Усика. Не понимаю, зачем он это делает. Но если он хочет сломать моральный дух Александра, то Усик не вчера пришел в бокс, я думаю ему не удастся его морально сломать.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua