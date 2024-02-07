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Боб АРУМ – о травме Фьюри: «Почему другая сторона открывает свой рот?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Фьюри, Уоррен, Арум и Усик

Известный промоутер Боб Арум жестко высказался о команде Александра Усика, которая раскритиковала Тайсона Фьюри, который травмировался перед боем с украинцем.

«Профессиональный боец, которым является Тайсон Фьюри, получил рассечение на тренировке. Такое случается нечасто, но случается. И когда другая сторона сомневается в этом, несмотря на то, что боец потратил очень много времени на подготовку к поединку, который пришлось отложить, – это нелепо. Неудивительно, что это задело Фьюри. Меня бы это тоже задело.

Почему так постоянно происходит в боксе, когда случается злополучная травма, а другая сторона открывает свой рот, словно это вина бойца, который ее получил? В этом нет никакого смысла. Мы должны лучше вести себя в боксе. И Эгис Климас, отличный парень и мой друг, должен хорошо об этом знать», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге.

sport.ua

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