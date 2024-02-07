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Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Беллью и Александр Усик

Бывший боксер Тони Беллью, в свое время проигравший Александру Усику, высказался о предстоящем бое украинца с Тайсоном Фьюри.

«Фьюри пытается влезть в голову Усика, как я делал в свое время, но у него ничего не получится, Александр не ведется на такое, он победит.

Усик на самом деле очень хорошо говорит по-английски, он просто не очень хорошо понимает этот язык. Я его самый большой фанат», – рассказал Беллью.

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua

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