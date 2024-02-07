Джемейн ОРТИС:«В поединке буду работать на полную мощность»

Getty Images/Global Images Ukraine. Джемейн Ортис

​В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет интересный вечер бокса. В главном событии встретятся два американца.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) сразится с соотечественником Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

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Американец Джемейн Ортис перед боем сказал:

«Подготовка к поединку? Я не жду, что кто-нибудь вытащит это из меня. Я рассчитываю вытащить это из себя сам.

Я ставлю на карту жизнь, но не хочу погибать просто так. Я буду в наилучшей форме и покажу самое сильно выступление. Буду работать на полную мощность.

Бой проти Ломаченко? Я должен был вырубить его. И не оставлять это на усмотрение судей».

sport.ua