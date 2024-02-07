«Я бы не тратил время». Саудовский министр не верит в страх Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Глава Главного управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх прокомментировал недавний перенос боя британца Тайсона Фьюри и украинца Александра Усика:

«Хочу сказать кое-что важное. Я хотел, чтобы этот бой состоялся. Я отложил свои проблемы со здоровьем и поездку в больницы Нью-Йорка на начало марта ради этого поединка. Мне нужно в больницу. Это мое здоровье.

Если бы я считал, что Тайсон боится этого боя, то не тратил бы свое время. У меня было рассечение. Такое случалось раньше с Джорджем Форманом и Мухаммедом Али в 1974 году».

Напомним, изначально самый ожидаемый бой 2024 года планировался на 17 февраля, но Тайсон Фьюри получил травму в тренировочном лагере. Новая дата поединка – 18 мая 2024 года.

sport.ua