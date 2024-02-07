Климас рассказал, почему Ломаченко не будет менять весовую категорию

boxingnews24.com. Василий Ломаченко и Эгис Климас

Эгис Климас, менеджер Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) рассказал, почему украинский боксер не будет переходить в другую весовую категории до завершения карьеры.

«Он заставляет себя удерживать вес для выступлений в легкой весовой категории. О каком первом полусреднем весе мы можем говорить? И Ломаченко никогда не спустится во второй полулегкий вес, потому что он уже поднял свой лимит. Он сказал: «Хорошо, раз я не могу получить бои во втором полулегком весе, я поднимусь в легкий». Так что сейчас он остается в легком дивизионе.

Я лично его спросил: «Почему бы нам не вернуться во второй полулегкий вес. Мы порвем этот дивизион. Ты за секунду станешь там чемпионом». Он ответил: «Нет, я уже заставил себя стать легковесом. Как я могу спуститься во второй полулегкий вес? Я должен показать себя здесь», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой Василий Ломаченко – Джордж Камбосос состоится 12 мая в Австралии (город Перт).

sport.ua