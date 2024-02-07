Спарринг-партнер детально рассказал, как нанес роковое рассечение Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Агрон Смакичи

33-летний хорватский боксер Агрон Смакичи (19-2, 17 КО) рассказал о спарринге, во время которого он нанес рассечение обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри (34-0-1, 24 KO).

«К сожалению, это выглядит как плохая новость, потому что я отменил самый большой бой, но это было не специально. Это бред [что я не чувствую себя плохо], потому что я говорю вам, что это был удар. Я нанес удар. Я чувствую удар, но из-за того, что он наклонил мою голову вперед, удар пришелся локтем. Я не делал этого специально», – сказал хорват.

Затем 33-летний спортсмен подробно описал хронологию событий.

«Мы позавтракали в 11 часов [в пятницу], а в 11:30 они сказали: «Эй, мы собираемся провести спарринг в 12 часов». Это было очень быстро. Все еще боролись с последствиями прошедшего дня, а за два дня до этого мы еще и провели с ним тренировку, делая все то, что он делает. Мы очень старались мотивировать его… В четверг были тяжелые спарринги, а в пятницу, честно говоря, было слишком рано для нас, я устал за день до этого.

Томас Карти начал первые три раунда, а затем я был следующим. Мы провели хорошие раунды. Первый раунд был очень хорошим. Я много двигался, боролся с Фьюри. Он показал несколько трюков, ему нравится говорить. «Ты маленькая сосиска, давай, давай», – он из таких. Рассечение случилось в третьем раунде. До этого был очень хороший спарринг», – сказал Смакичи.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. Новая дата проведения поединка пока не названа.

sport.ua