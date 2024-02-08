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ФОТО. Тайсон встретился с боксером, которому когда-то откусил кусок уха

boxingscene. Эвандер Холифилд і Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон встретился с бывшим соперником на ринге Эвандером Холифилдом.

Соответствующим фото «железный» Майк поделился в социальных сетях.

«Мы прошли долгий путь со времени боя с укусом», – написал Тайсон в комментарии к фото.

«Я тебя люблю, Майк», – ответил Холифилд.

В свое время Тайсон и Холифилд провели два боя, в которых дважды победил Эвандер. Сначала в первом поединке он одолел Майка техническим нокаутом, а во втором бою Тайсон был дисквалифицирован за два укуса ушей Холифилда.

Холифилд объяснил, почему Тайсон откусил ему кусок уха

ФОТО. Майк Тайсон встретился с боксером, которому когда-то откусил кусок уха

sport.ua

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ФОТО. Тайсон встретился с боксером, которому когда-то откусил кусок уха

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