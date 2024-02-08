Климас рассказал, почему обозвал трусом Тайсона Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Менеджер Александра Усика Эгис Климас рассказал, почему назвал обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) «трусом».

«В социальных сетях я назвал Тайсона трусом. Что я имел в виду? Я не подразумевал, что он боится. Я не имел в виду, что он трус и боится драться с Усиком. Нет, Фьюри не боится. Он профессиональный боец, он провел на ринге много боев. Тайсон не может бояться.

На самом деле большинство супертяжеловесов боится выходить на ринг. Не буду называть имена, но я знаю парочку таких бойцов. Фьюри не боится Усика. Александр – маленький, а Тайсон – большой. С какой стати ему его бояться? Он боится лишь проиграть Александру Усику. Вот в чем заключается его страх. Возможно, Фьюри этого не чувствует, но так и есть», – сказал Климас в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua