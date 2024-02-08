Лишат пояса. Усик может потерять один титул без боя

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Александр Красюк, который представляет интересы чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александра Усика, высказал мнение о вероятности того, что украинца могут лишить титула по версии IBF.

«Я думаю, что да [могут лишить]. IBF очень строго соблюдает правила, особенно в таких ситуациях, где часто вносились изменения. Раньше мы выбирали между WBA и IBF, и мы решили, что WBA приоритетнее для нас. Поэтому когда Усик нокаутировал Дюбуа, остался лишь один вариант.

Кто знает, что может произойти в будущем, если мы перенесем этот бой на 9 месяцев. Тайсон Фьюри может в шестой раз отказаться от боя, возможно, он решит заняться чем-нибудь другим, возможно, он не будет готов боксировать – неизвестно, чего от него ожидать. Так что, чем поскорее мы проведем поединок – тем лучше», – признался Красюк.

Как известно, поединок Усик – Фьюри перенесен на 18 мая 2024 года с 17 февраля из-за рассечения у британца.

Ранее Александр Красюк отреагировал на травму у Тайсона Фьюри.

sport.ua