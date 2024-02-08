Президент Федерации бокса Украины подал в отставку

ФБУ. Кирилл Шевченко

Федерация бокса Украина (ФБУ) официально сообщила о том, что президент организации Кирилл Шевченко покинул свой пост. Он возглавлял организацию с февраля 2022 года.

Исполнять обязанности Шевченко будет вице-президент ФБУ Олег Ильченко.

«1. На сегодняшний день у меня есть личные проблемы и семейные обстоятельства, поэтому должен их срочно решать.

2. Второе и главное: лично из-за меня и некоторых людей из моего окружения под ударом стали наша Федерация и наша боксерская семья. Я не имею права и не могу позволить этому случиться. Поэтому, как я и обещал на выборах, если я что-то буду делать не так или мешать нашему коллективу идти вперед, я покину свой пост.

Я не могу себе позволить подставить нашу Федерацию. Поэтому я, осознанно, без давления и влияния других лиц, чтобы не было никаких слухов и разговоров, я лично принял решение с полной ответственностью за свои слова, уйти с поста президента Федерации бокса Украины. Я никуда не убежал и не сломался, остаюсь с вами и буду помогать чем смогу.

3. После очень долгих переговоров перед турниром в Болгарии, я убедил нашего друга и единомышленника, первого вице-президента Олега Ильченко взять на себя эту тяжелую ношу и большую ответственность и исполнять обязанности президента федерации к Олимпийским играм, а дальше – как Бог даст. Мы договорились, что все решения будут приниматься коллективно, как это было, исполкомом и конференцией.

4. Хочу выразить благодарность каждому из вас, кто помогал мне и поддерживал нас в эти неполные два года под моим руководством! Благодарю каждого друга, тренера и спортсмена, который был с нами в эти сложные времена. Главное мы вместе победили зло и побороли до этого коррупцию. На мой взгляд, добились немало хороших результатов на соревнованиях и переменах в работе Федерации и сделали дружный сильный коллектив. Еще раз очень всем спасибо за все и за понимание, считаю каждый из вас поступил так же, будучи на моем месте».

sport.ua