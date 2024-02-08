Промоутер Фьюри: «Это уже какой-то культ. Все настроены против Тайсона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Промоутер Фрэнк Уоррен призывает не верить в конспирологические теории травмы Тайсона Фьюри, которая помешает боксеру выйти на бой с Александром Усиком 17 февраля.

«Вам кажется, что швы на его лице недостаточно реалистичные? Это просто скандальная глупость и клевета. Мне кажется, что все настроены против Тайсона, уже какой-то культ появился».

«Сейчас он не может работать в ринге, но тренируется на велосипеде, готовит себя к бою. И он подойдет к поединку в отличной форме», – уверен Уоррен.

Многие эксперты и фаны скептически высказывались по поводу травмы Фьюри, намекая на его желание избежать боя с Усиком. Поединок перенесли на 18 мая.

sport.ua