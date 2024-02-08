Тайсон ФЬЮРИ: «Никуда не уйду, я в самом расцвете сил»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Обладатель пояса WBC в хевивейте Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 КО) опроверг слухи о его уходе из бокса после переноса поединка с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО).

«Я слышу разговоры людей, которые говорят, что я должен уйти на пенсию, или что я скоро уйду на пенсию, или что-то еще.

Я не собираюсь уходить на пенсию. У меня два боя с Усиком за титул абсолюта. Потом я буду драться с Эй Джеем, по крайней мере, один раз. Может быть, два раза, если будет реванш, если он захочет его после первого избиения, которое я ему устрою. А потом я снова буду драться с Нганну. И это только для начала.

Так что у вас есть пять небольших боев, чтобы разжечь аппетит. Я никуда не уйду. Никуда. Мне 35 лет, я в самом расцвете сил», – сказал Фьюри.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua