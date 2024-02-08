Теофимо должен побеждать Ортиса. Однако у Джемейна есть навыки для апсета

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис (справа)

В ночь на 9 декабря в США состоится противостояние чемпиона WBO в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) Теофимо Лопеса (19-1, 13 КО) и претендента, бывшего легковеса и даже бывшего соперника Теофимо, Джемейна Ортиса (17-1 -1, 8 КО).

Бой интересен и важен для обоих. Особенно для Теофимо, учитывая его предыдущее выступление, в котором он удивил весь мир. После такого нужно поражать еще больше. Или хотя бы точно так же. Как и после того, как ты искусственно ушел на пенсию для подогрева интереса к себе.

Теофимо Лопес – Джемейн Ортис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Теофимо фантастически отбоксировал в 2023 году. А потом объявил об уходе на пенсию

Теофимо Лопес после перехода в новую весовую категорию выглядел по-разному. Его последний бой в легком весе состоялся в 2021 году – это было поражение Джорджу Камбососу.

На самом деле, в этом бою Теофимо боксировал лучше, чем сейчас принято говорить и считать. Он отправил Камбососа в нокдаун, забрал часть раундов, но при этом действительно проиграл. И в нокдаун улетел, и сил на последние раунды не хватило.

Тогда оказалось, что на Теофимо наложились все проблемы, которые могли возникнуть. Были проблемы в семье. Лопес тяжело и сложно расходился с женой. Были проблемы со здоровьем – Теофимо имеет астму и дополнительно перенес коронавирус. И еще сюда добавились проблемы с весом. Ему было все труднее сбрасывать вес, а в дополнение к коронавирусу и осложнениям из-за астмы – это тройной удар по организму.

Камбосос же был на подъеме. Во-первых, Джордж – не такой большой парень. Ему проще держаться в рамках легкого веса. Во-вторых, Камбосос только что побил Майки Бея и Ли Селби, поэтому победа над Теофимо укладывалась в ряд идеально.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

После перехода в первый полусредний вес Теофимо провел два разных поединка. Легко разбил Педро Кампу и настрадался в ринге против Сандора Мартина. После второго он даже спрашивал, «все еще имеет ли это?», имея в виду то, за счет чего он побеждает.

Противостояние против Джоша Тейлора доказало, что имеет. Габаритный бывший абсолютный чемпион ничего не смог сделать в ринге против Теофимо. Если против Прогрейса был яркий бой, в котором Джош победил близько, а против Джека Кэттеролла прошел близкий и не очень интересный поединок, в котором шотландец выиграл довольно спорно. То здесь шансов не было вообще. Лопес разбил соперника на всех дистанциях, атакуя, как ему хотелось, и не добил, как показалось, только потому, что не захотел.

А дальше – объявил об уходе на пенсию. Далее Теофимо рассказал, что это все было сделано для того, чтобы привлечь к себе внимание, но тому предшествовали и другие события. Как вот желание получить большой бой за огромный гонорар. Десять миллионов и более – настолько большой.

Эдди Хирн однажды заявил, что не желал бы иметь дело с такими боксерами – потому что они не понимают своей рыночной стоимости. По словам британского промоутера, Теофимо легко получил бы от двух до четырех миллионов и мог бы организовать еще два поединка после Тейлора. Но он хотел десять, поэтому ему никто ничего не мог предложить.

Конечно, никуда Лопес не уходил. И титул у него остался, и много разговоров. К примеру, вызов на бой Теренса Кроуфорда. По словам Лопеса, он может подняться в весе для поединка против Теренса в категории американца. Все, что сказал Кроуфорд на это – что Теофимо стоит переживать о следующем сопернике, а не о нем, потому что от Ортиса можно дождаться проблем.

И это действительно так. Джемейн – непростой соперник для любого боксера. Особенно, когда он в форме. А переход в более тяжелую категорию точно пойдет ему на пользу.

Getty Images/Global Images Ukraine. Джемейн Ортис

Противостояние Ортиса против Ломаченко получилось интересным, чего и следовало ожидать. И непростым для обоих – чего и следовало ожидать. Ломаченко, по-видимому, лучший боксер. Даже с возрастом он успевает быстрее, бьет точнее и лучше попадает. Но молодой Ортис перекрывал недостаток в навыках активностью и желанием. И часто этого хватало.

Безусловно, разговоры о том, что Джемейн победил, выглядят странно. Однако он дал очень близкое противостояние одному из лидеров дивизиона. А потом признал, что в легком весе он все же засиделся, и решил перейти дальше.

Главная проблема Ортиса – он еще нормально не адаптировался в первом полусреднем весе. Ни единой победы над соперником с именем или навыками, которые могли бы реально создать много проблем. Таким станет Теофимо. Что ж, это уже выбор Джемейна – сразу идти на такой риск.

Кто фаворит?

Чемпион с большим отрывом. На Теофимо Лопеса можно поставить с коэффициентом 1,16. На претендента – с коэффициентом 5,00.

Главную проблему Ортиса мы уже обозначили выше. Мы четко знаем, что Теофимо может в первой полусредней. Знаем, что ему здесь удобно по весу, что он может показать настоящий мировой класс. Может ли Джемейн – будем узнавать прямо по ходу поединка против Лопеса, потому что это будет его первый большой тест здесь.

Стилистически парни подходят друг другу. Это, конечно, не Гатти – Уорд. Непрерывных разменов здесь не будет и рассчитывать на это не стоит. Но и интересных моментов будет гарантированно хватать.

Ситуация состоит в том, что парни знакомы и в боксерском плане. Они встречались в 2015 году и тогда победил Теофимо. Вероятно, так будет и на этот раз, если Лопес не поймает депрессивные настроения или проблемы со здоровьем. Судя по тренировкам и пресс-конференциям – с американцем все хорошо.

Лопес имеет больше навыков. Он умеет боксировать по-разному. Атаковать по-разному. Менять темп боя, держать соперника в тех рамках, которые он сам и создает. Ортис все же проще, как боксер, его преимущество – физическая активность, упорство, постоянная работа первым номером, когда у оппонента нет возможности выдохнуть.

Вот почему это и интересно. Как Лопес будет останавливать наступления Ортиса? Наберет ли Джемейн форму для того, чтобы зажать чемпиона и не давать тому отдыха? Если сможет — создаст один из главных апсетов года. А если нет – ближайший год для Теофимо может стать крайне интересным.

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