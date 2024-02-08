Boxingscene. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет шоу бокса с чемпионским поединком.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) будет защищать свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

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На взвешивании оба американских боксера показали одинаковый вес – 63,32 кг (139,6 фунтов), вложившись в лимит весовой категории (140 фунтов).

В одном из предыдущих поединков в октябре 2022 года Ортис по очкам минимально уступил Василию Ломаченко. Тео Лопес победил украинца в октябре 2020 года.

Теофимо Лопес – Джемейн Ортис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В прямом эфире шоу бокса покажет видеосервис МEGOGO.

Прямая трансляция шоу начнется 9 февраля в 03:00 ночи по Киеву, а главный бой ожидается около 05:30.

Файткард шоу в Лас-Вегасе

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