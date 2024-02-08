Топовый тренер: «Не верю, что Фьюри отнесся к Нганну легкомысленно»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри

Один из лучших мировых специалистов Вирджил Хантер, который тренировал Андре Уорда, Амира Хана и Альфредо Ангуло, не верит в то, что обладатель пояса WBC Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) плохо подготовился к бою с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Теперь все знают уровень Франсиса, но он будет расти с того первого боя с Тайсоном Фьюри.

То, что СМИ рассказывают о том, что Фьюри пришел неподготовленным, – чушь. Его отец сказал, что он тренировался, Джозеф Паркер сказал, что он много тренировался. Неужели все они лжецы? Я так не думаю. Я не верю, что он отнесся к нему легкомысленно, он не мог сделать шаг вперед и доминировать над Франсисом, это был конкурентный бой, и я думаю, что Фьюри дрался хорошо, он просто не был готов к тому, насколько силен, атлетичен, ментально талантлив и вынослив Франсис, я думаю, что весь мир забыл об этом.

Парни постоянно не уважают бойцов смешанных единоборств, потому что они не боксеры. В конце концов, боец – это боец, а воин – это воин, и настоящие воины, такие как Франсис, не дадут вам покоя ни на улице, ни в клетке, ни на ринге», – сказал Хантер.

Ранее тренер Нганну объяснил, почему Джошуа может быть опаснее Фьюри.

sport.ua