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Бокс

ВИДЕО. Тео Лопес и Джемейн Ортис провели взвешивание и дуэль взглядов

Boxingscene. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) пройдет интересный вечер бокса. В главном событии встретятся два американца.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) сразится с соотечественником Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

В преддверии поединка американские боксеры провели взвешивание и дуэль взглядов.

Оба боксера показали одинаковый вес – 63,32 кг (139,6 фунтов), вложившись в лимит весовой категории (140 фунтов).

Теофимо Лопес будет защищать свой чемпионский пояс WBO.

В октября 2022 года Ортис по очкам минимально уступил Василию Ломаченко. А вот Тео Лопес победил украинского боксера в октябре 2020 года.

ВИДЕО. Тео Лопес и Джемейн Ортис провели взвешивание и дуэль взглядов

sport.ua

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ВИДЕО. Тео Лопес и Джемейн Ортис провели взвешивание и дуэль взглядов

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