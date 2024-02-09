Александр УСИК: «Что изменится, если буду кричать, что травма Фьюри – фейк»

Boxingscene. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик не хочет тратить время и силы на то, чтобы разобраться в ситуации с травмой Тайсона Фьюри. Супертяж сосредоточен на подготовке.

«Меня не очень интересует это видео с травмой. Что изменится, если я буду кричать что это все фейк или, наоборот, это не фейк? Ничего не изменится. Что случилось с его травмой, то уже случилось».

«Если я буду нервничать, то только зря потрачу энергию, которая нужна на другие вещи. Судить Фьюри я не собираюсь», — сказал Усик.

Бой перенесли с 17 февраля на 18 мая.

sport.ua