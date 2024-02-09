Букмекеры принимают ставки на Усика в УПЛ, несмотря на перенос боя с Фьюри

ФК Полесье. Александр Усик

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

Учитывая тот факт, что поединок перенесен, Усик вряд ли дебютирует за житомирское «Полесье» в УПЛ, хотя изначально это казалось более чем реально, поскольку после 17 февраля было бы еще много времени до завершения чемпионата Украины 2023/24.

Однако букмекеры продолжают принимать ставки на игру Усика в Украинской Премьер-лиге. Некоторые из вариантов выглядит особенно смешными:

Начнет матч в стартовом составе – 19.00

45 или больше минут на поле – 2.80

Будет танцевать гопак после забитого гола – 7.50

Сделает нокдаун или нокаут сопернику во время игры – 20.00

Получит красную карточку – 6.00

Сделает ассист – 7.50

Забьет гол – 5.00

Дубль – 40.00

Хет-трик – 125.00

ВИДЕО. Усик показал исполнение пенальти на тренировке Полесья

sport.ua