Бывший чемпион мира: «Надеюсь, 18 мая – это правда»

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч назвал причины, по которым опасается, что бой между обладателем пояса WBC в хевивейте Тайсоном Фьюри (34-0-1, 24 КО) и чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком (21-0, 14 КО) может никогда не состоятся.

«Надеюсь, 18 мая – это правда. Это хороший ход – объявить об этом, но я все еще не уверен на 100%. Если один из них сейчас откажется от поединка, то компенсация составит 10 миллионов фунтов. Но я не знаю, насколько это актуально.

Надеюсь, они будут драться, Фьюри получил рассечение, мы это видели. Мы знаем, что это произошло, но ситуация может кардинально измениться, и эти два бойца могут никогда не встретиться.

Я не думаю, что Фьюри сейчас находится вне ринга и выжидает, его дух не лежит к этому. Он заработал кучу денег, я не знаю, насколько серьезно он относится к спорту, и думаю, что он на подъеме.

Где его карьера? Где он хочет быть? У него много денег и он многого добился за 15 лет. Я надеюсь, что он все еще хочет этого боя, потому что мы все хотим его увидеть», – сказал Фроч.

sport.ua