Известный тренер: «Ожидаю победы Джошуа, но Нганну – из другой материи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Один из лучших мировых специалистов Вирджил Хантер, который тренировал Андре Уорда, Амира Хана и Альфредо Ангуло, высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Джошуа в своем последнем бою выглядел очень, очень хорошо. Он выглядел очень крепким, взрывным, быстрым, и мне нужно увидеть Нганну еще раз, чтобы сделать прогноз.

Я знаю, что Нганну – это образец физической формы, и он создан из другой материи, то, как он развивался и как он сложен, он был физически сильным с юности.

Я ожидаю победы Джошуа, но это опасный бой. Пока Нганну стоит на ногах, пока он способен наносить удары, он всегда представляет опасность», – сказал Хантер.

Бой Джошуа с Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.

Ранее тренер Нганну объяснил, почему Джошуа может быть опаснее Фьюри.

sport.ua