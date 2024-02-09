Следить

Бокс

Известный тренер: «Ожидаю победы Джошуа, но Нганну – из другой материи»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа и Франсис Нганну

Один из лучших мировых специалистов Вирджил Хантер, который тренировал Андре Уорда, Амира Хана и Альфредо Ангуло, высказался о предстоящем бое между экс-чемпионом Энтони Джошуа (27-3, 24 KO) с бывшей суперзвездой UFC Франсисом Нганну.

«Джошуа в своем последнем бою выглядел очень, очень хорошо. Он выглядел очень крепким, взрывным, быстрым, и мне нужно увидеть Нганну еще раз, чтобы сделать прогноз.

Я знаю, что Нганну – это образец физической формы, и он создан из другой материи, то, как он развивался и как он сложен, он был физически сильным с юности.

Я ожидаю победы Джошуа, но это опасный бой. Пока Нганну стоит на ногах, пока он способен наносить удары, он всегда представляет опасность», – сказал Хантер.

Бой Джошуа с Нганну состоится 8 марта в Эр-Рияде.

Ранее тренер Нганну объяснил, почему Джошуа может быть опаснее Фьюри.

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Автоспорт

Мартин Брандл: Хэмилтон в Ferrari – замечательная история

Футбол

Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси

Футбол

Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма в аренду

Футбол

Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ

Баскетбол

Джейлен Брансон емоційно відреагував на новину про перший виклик на Матч зірок

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»

Футбол

74-летний тренер получит компенсацию в размере 2,7 млн евро за увольнение со сборной Венесуэлы в прошлом году

Бокс

Усик заявил о своем преимуществе, еще неизвестном для Фьюри. О чем он?

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс