Педраса – все. Хосе снова проиграл – теперь проспекту

Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Педраса (слева) и Кейшон Дэвис

34-летний пуэрториканец Хосе Педраса (29-6-1, 14 КО) 9 февраля в андеркарде противостояния Теофимо Лопеса и Джемейна Ортиса снова проиграл. В этот раз с ним разобрался 24-летний американец Кейшон Дэвис (10-0, 7 КО).

Время Педрасы прошло. В теории он еще молодой боксер и мог бы несколько лет выступать. Но на деле его бьет перспективная молодежь. А это в девяти из десяти случаев – конец карьеры.

Педраса в свое время был проблемой для Ломаченко. Сейчас его используют, как ступеньку

В 2018 году произошел пик карьеры Хосе Педрасы. После поражения от Джервонты Дэвиса, когда он явно боксировал не в своем дивизионе, Хосе набрал вес до легкой категории и почувствовал себя прекрасно.

Он хороший, техничный боксер. Не зря имеет прозвище «снайпер». Помимо интересных разменов, Педраса может предложить работу на дальней дистанции и классный бокс на расстоянии удара. Вернее, мог.

В 2018 году Хосе побил Хосе Луиса Родригеса, Антонио Морана, Раймундо Бельтрана и вышел на Василия Ломаченко. Ломаченко объединял пояса и с Педрасой действительно настрадался. Хосе работал хорошо везде. На любой дистанции, на всех расстояниях. Это выглядело прекрасно.

Этот бой он, конечно, проиграл. И в нокдаунах побывал. Но зарекомендовал себя, как сложный соперник, который и проблемы создаст, и габаритами воспользуется, как надо. И нельзя сказать, что дальше последовал провал.

После Ломаченко Педраса проиграл Хосе Сепеде, но побил еще четырех соперников, одного из которых досрочно. Однако действительно большим именам неизменно проигрывал.

С 2022 года Педраса не побеждает. Первым стал Хосе Карлос Рамирес – поражение решением судей. Затем произошла классная драка с Ричардом Комми. Действительно классный бой, в котором судьи так и не определили победителя – это была ничья и пока последний более-менее положительный результат для Хосе.

Далее случился Арнольд Барбоса, перебоксировавший Педрасу решением судей. И молодой Кейшон Дэвис, получивший Хосе, как проверку на пригодность, и сдавший эту проверку на десять из десяти.

Фактически конкурентным выдался один раунд – первый. Не так, чтобы серьезно говорить о конкуренции и равенстве в раунде, но Педраса выглядел неплохо. Пытался давить габаритами, много бить.

Другой разговор, что мало что из этого доходило до цели. Дэвис разумно защищался корпусом и локтями, контратаковал и держал соперника в напряжении. А уже со следующего раунда начал работать все больше и больше.

Начиная со второго раунда, менее габаритный Кейшон Дэвис набирал обороты и остановить его смог только рефери. Педраса не успевал никуда. Нельзя сказать, что Дэвис насыпал очень много ударов, но работал он так активно и точно, что казалось, будто его комбинации не заканчиваются вообще.

Хосе было тяжело. Ему прилетало, заходили тяжелые удары, и от этого не было спасения. Удержать соперника на дальней дистанции не удавалось. Переработать его на ближней – тоже. Результативно и долго защищаться корпусом не было возможности. А долгие задержки в защите заставляли рефери напоминать, чтобы Хосе отвечал, иначе он вынужден будет прекратить бой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Педраса (слева) и Кейшон Дэвис

Еще до середины поединка стало ясно, что дожить до финального гонга для Педрасы станет огромным подвигом. Но и этого не произошло. Кейшон в шестом раунде работал фактически на выбор. Не давал попасть по себе и контратаковал так, что в один момент Хосе ушел в защиту, которую прекратил уже третий в ринге. Техническое поражение в шестом раунде.

Что дальше?

Для Кейшона это шаг вперед. Все же Педраса – это имя. И это действительно тест, несмотря на то, что пуэрториканец явно потерял в физических возможностях и быстроте мысли.

Дэвис после боя заявил, что готов сражаться против Теофимо Лопеса. И даже поднимется в его категорию для такого боя. До победы над Педрасой Кейшон говорил о Ломаченко. Но, объективно, оба поединка сейчас маловероятны.

Теофим имеет более приятные варианты. Те же Ромеро или Барбоса. Первый особенно интересен в плане стиля, денег и раскрутки. И еще два титула будет на кону. У Кейшона нет ничего из этого.

Что дополнительно интересно – Лопес вызвал на бой Теренса Кроуфорда. И Кроуфорда, и Дэвиса тренирует один и тот же тренер – Брайан Макинтайр.

Бой с Ломой тоже вряд ли произойдет. Это не нужно Василию. Если он победит Камбососа, то будет претендовать либо на победителя пары Наваррете – Беринчик, либо на Шакура Стивенсона. Все это более важно и нужно для него, а Кейшон даже не претендует на титул, который может выиграть Ломаченко.

Однако сбавлять с уровнем точно не стоит. После шага вперед следует делать следующий, а не назад.

Педрасе пора на пенсию. Когда за поражениями решением судей идут вот такие, шаг к поражению глухим нокаутом действительно минимален. И испытывать судьбу точно не следует. Хосе отбоксировал свое. Не хочется видеть, как его организм совсем ломается под ударами.

Теофимо и Ортис устроили суету. А потом Лопес вызвал Кроуфорда

sport.ua