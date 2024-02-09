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Победа вопреки. Лопес выиграл у Ортиса, но установил антирекорд

Getty Images/Global Images Ukraine

Действующий чемпион WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес провел первую защиту титула, выиграв у Джемейна Ортиса.

Поединок двух представителей США продлился 12 раундов. Все судьи отдали победу Теофимо – 117:111, 115:113 и 115:113.

Лопес и Ортис на двоих провели только три раунда, в которых совершили по 10+ попаданий. Теофимо нанес 78 точных ударов по сопернику – это его персональный антирекорд в 12-раундовых поединках. Предыдущий антидостижение чемпиона составляло 97 попаданий в бою против Сандора Мартина.

Ортис выбросил больше ударов, чем Лопес – 409 против 364. Также у него на два попадания больше – 80 против 78. При этом силовых ударом больше нанес Теофимо – 66 против 60.

Напомним, после победы Теофимо Лопес бросил вызов Теренсу Кроуфорду.

sport.ua

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