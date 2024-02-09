Промоутер Фьюри упрекнул Усика в давлении на судей в ринге

Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Уоррен

Фрэнк Уоррен, представляющий интересы чемпиона WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри высказал мнение о будущем поединке британца с обладателем титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александром Усиком.

«Я был на последнем поединке Усика, в котором он сражался против Даниэля Дюбуа. На мой взгляд, Даниэль нанес чистый удар. Усик воспользовался ситуацией и взял четырехминутную паузу. Он и раньше жаловался и стонал, когда его ловили ударами в корпус.

Теперь он будет сражаться против Фьюри, мастера получать преимущество из любой слабости. Но с сильным рефери подобной чепухи не будет.

Усик часто это делает, он плачется рефери из-за ударов по корпусу, как это было в его предыдущих боях. Но если поединок будет обслуживать хороший рефери, то я буду рад. И я буду гораздо увереннее в Тайсоне в этом бою, чем был до поединка Усика с Дюбуа», – заявил Уоррен.

Как известно, бой Усика с Фьюри перенесен с 17 февраля на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее Фрэнк Уоррен прокомментировал перенос боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком.

sport.ua