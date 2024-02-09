Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

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В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) прошло шоу бокса с чемпионским поединком.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

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На взвешивании оба американских боксера показали одинаковый вес – 63,32 кг (139,6 фунтов), вложившись в лимит весовой категории (140 фунтов).

В одном из предыдущих поединков в октябре 2022 года Ортис по очкам минимально уступил Василию Ломаченко. Тео Лопес победил украинца в октябре 2020 года.

12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок.

Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117–111, 115–113, 115–113

Тео Лопес сохранил у себя пояс чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе.

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