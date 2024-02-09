Следить

Бокс

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 8 на 9 февраля в Лас-Вегасе (США) прошло шоу бокса с чемпионским поединком.

Чемпион мира по версии WBO в суперлегком весе Теофимо Лопес (19–1, 13 КО) успешно защитил свой пояс в поединке с Джемейном Ортисом (17–1–1, 8 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На взвешивании оба американских боксера показали одинаковый вес – 63,32 кг (139,6 фунтов), вложившись в лимит весовой категории (140 фунтов).

В одном из предыдущих поединков в октябре 2022 года Ортис по очкам минимально уступил Василию Ломаченко. Тео Лопес победил украинца в октябре 2020 года.

12-раундовый бой проходил в равной борьбе и пришел к подсчету судейских записок.

Все судьи единогласно отдали победу Тео Лопесу с небольшим перевесом: 117–111, 115–113, 115–113

Тео Лопес сохранил у себя пояс чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе.

Фотогалерея

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса

sport.ua

Категории
Комментарии

Разное

Notcoin в Telegram: Как присоединиться, играть и зарабатывать ноткоины бесплатно

Футбол

Матч звезд НХЛ 2024: расписание событий выходных и где смотреть трансляции

Футбол

Юрген Клопп сообщил, что Дарвин Нуньес получил травму в матче с Челси

Футбол

Олимпик Лион арендовал вингера Вест Хэма в аренду

Футбол

Манчестер Сити получил рекордные призовые за прошлый сезон АПЛ

Баскетбол

Джейлен Брансон емоційно відреагував на новину про перший виклик на Матч зірок

Футбол

74-летний тренер получит компенсацию в размере 2,7 млн евро за увольнение со сборной Венесуэлы в прошлом году

Футбол

Жирона не обыграла Реал Сосьедад, гол Яремчука помог Валенсии одолеть Альмерию: результаты матчей 23 тура Ла-Лиги

Бокс

Бывший чемпион мира: «Мощь Джошуа и Фьюри не сравнится»

Футбол

Георгиев сделал 9 сэйвов и выграл 100 тысяч долларов в конкурсе на Матче звезд НХЛ

Теннис

Терещук вышел на второе место среди капитанов сборной Украины и другие статистические итоги матча против США в Кубке Дэвиса

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Бокс