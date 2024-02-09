Теофимо и Ортис устроили суету. А потом Лопес вызвал Кроуфорда

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

В ночь на 9 декабря в США состоялось противостояние чемпиона WBO в первой полусредней весовой категории (до 63,5 кг) Теофимо Лопеса (20-1, 13 КО) и претендента Джемейна Ортиса (17-2-1, 8 КО).

Бой, в котором не нашлось, на что посмотреть. Два молодых боксера, много обещавших и разговаривавших, устроили суету с элементами беготни и ударов мимо друг друга. Разговоры действительно и до, и после боя выглядели интереснее того, что происходило в ринге.

В неуклюжем шоу виноваты оба. Обещаний было больше, чем бокса

Теофимо, как всегда, сиял перед поединком в своих обещаниях. Говорил, что вот только победил Джоша Тейлора, а теперь побьет Джемейна Ортиса и после этого пойдет в категорию к Теренсу Кроуфорду, где победит и его. Рассказывал о том, что он – главный боец первого полусреднего дивизиона. Что именно здесь все боятся, а он станет двойным абсолютом, и это гарантированно. Успел даже задеть Джервонту Дэвиса за его пункт о регидрации в поединке против Райана Гарсии: «Если ты лучший – тебе плевать на такое дерьмо. Джош Тейлор весил в нашем поединке около 70 килограммов, он – настоящий гигант», – хвастался Теофимо.

Традиционно громко, но, учитывая успех против Тейлора, выглядело это все по делу. Потому что Теофимо действительно провел чудесный поединок против бывшего абсолютного чемпиона мира. Работал ярко, точно, жестко и уверенно. Именно так и должен выглядеть абсолютный чемпион. Бывший и будущий.

Джемейн Ортис ничего не обещал. Просто готовился побеждать. И хотелось бы сказать, что в ринге он сделал все, но это точно не так. Возможно, он думал, что сделал все, но это выглядело так, будто Джемейну страшно. Или, как минимум, он переживает из-за оппонента и пытается держаться как можно дальше.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес

С первого же раунда парни начали действовать именно так, как следовало ожидать. Накрученный уверенным отцом и своими достижениями, Лопес начал действовать первым номером. Шел вперед, пытался нанести урон, бил с размахом и душой.

Оно прекрасно, но не тогда, когда соперник включил режим мобильности и пытается держаться где-то посредине между тобой и дальней дистанцией. Но основной проблемой для Теофимо стало то, что Ортис атаковал очень сдержанно и точно. Чек-хук навстречу. Короткие удары и смещения. На фоне такого оппонента Лопес некоторое время выглядел, как боксер, умеющий только в атаку.

Ладно, Теофимо понял, стал пытаться боксировать. С попаданиями все равно была беда. Лопес пытался поймать соперника на контрдействии правым прямым или же апперкотом. Выходило непонятно что. Большинство ударов летело то мимо, то куда-то в район груди. Это все не причиняло оппоненту никакого вреда.

Казалось бы, вот тебе шанс. Надо Джемейну включаться, наверстывать попадания, которые не происходили из-за его движения, и спокойно одерживать победу. Но он выбрал даже не синицу, а воробья в руках. Лучше спокойно отработать с дистанции, не пойматься, рассчитывая на судей, чем набрать обороты и точно одержать победу.

К чему это привело? Ну, кроме поражения, к ужасному виду поединка. Теофимо провоцировал, разговаривал, шел вперед. Ортис двигался спиной вперед, пробивал контрудар и снова двигался. И так до бесконечности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Теофимо Лопес и Джемейн Ортис (слева)

Главная проблема Джемейна – финальные раунды. Во-первых, он давно не проходил все двенадцать раундов. И если здесь появляется мнение, что шесть минут – это ничто, то вы давно или никогда не были в ринге. Во-вторых, он просто стал атаковать еще меньше. В решающий момент, когда нужно было вырывать победу.

В итоге судьи посмотрели на равное шоу, в котором чемпион забрал чемпионские раунды – и отдали его чемпиону. Дважды 115-113 и 117-111. Первые цифры адекватны. Не была бы беды, будь ничья, но и победа чемпиона в таком поединке – нормально. 117-111 – ужас и кошмар. Даже близко не было такого противостояния, которое запечатлено на этих записках.

Но это дело второстепенное. Самое важное здесь то, что фанаты разочарованы. Так сильно этого боялся Теофимо, и вот оно произошло.

Что теперь?

Для Ортиса немногое изменилось. Проиграл чемпиону и фавориту в близком поединке. Многие скажут, что выиграл. Нормально. Минусов для репутации немного, но через неделю все вспомнят, что пассивным был не только и даже не столько Теофимо, как Ортис – здесь придется выдержать удар.

Для Теофимо тоже все нормально. Кроме недовольных фанатов. Беда этого боя в том, что он ничего не давал Лопесу. Выиграл бы нокаутом – хорошо, но что это дает? По очкам – вот никаких дополнительных результатов. Просто бой и просто победа.

Дальше Лопес зовет на бой Теренса Кроуфорда. До поединка Теофимо говорил о поединке прямо в весе Теренса. Теперь говорит о промежуточной категории.

Честно говоря, трудно найти причины, по которым это может потребоваться Кроуфорду. Сбрасывать вес в период, когда он хотел набирать, ради боя против боксера, зарабатывающего 2-3 миллиона долларов? В то время, как серьезно обсуждается мегафайт против Канело, где гонорар будет гарантированно более десяти миллионов? Шансов на это противостояние почти нет.

А вот с другим чемпионом – вполне реально. С Роландо Ромеро, если тот побьет Исаака Круза. Непонятно, каким будет Исаак в новой категории, но вряд ли прямо очень мощным. А вот Ромеро – большой парень и может этим воспользоваться, защитив титул.

А после этого – главное и громкое объединение против Теофимо Лопеса. Прекрасное шоу, более удобный для Теофимо оппонент. И еще один шаг к абсолюту.

sport.ua