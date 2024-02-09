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Усик рассказал, почему еще больше стал любить Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 13 КО) рассказал, почему он еще больше «любит» обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 KO) после переноса даты их боя.

«Конечно, больше. Почему? Потому что это человек, у которого мой четвертый пояс. Это человек, который помог мне стать знаменитым. Потому что мы, все люди, должны любить друзей, [людей, которые] не являются друзьями, знакомых, всех людей.

Здорово, когда ты вежливый, а не грубый», – заявил Усик.

Поединок Усика и Фьюри должен был состоятся 17 февраля в Саудовской Аравии, но 2 февраля команда Фьюри сообщила, что Тайсон получил рассечение в спарринге. новой датой для объединительного боя выбрано 18 мая. В случае, если он не состоится в указанную дату вновь по вине Фьюри, британца ожидает многомиллионный штраф.

sport.ua

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