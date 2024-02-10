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Бокс

Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри

Twitter. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Промоутер Александра Усика Александр Красюк рассказал, что сейчас очень сложно найти билет на бой украинского чемпиона против Тайсона Фьюри:

«Билетов нет, их негде взять. Я заходил в третью очередь, я купил два билета в платинум, я даже в даймонде не успел взять.

Сейчас заходишь на сайты перекупщиков – 200 тысяч гривен за билет, 300 тысяч. Извиняюсь, в ringside – миллион гривен билет», – сказал Красюк.

Красюк также поделился информацией о гонораре Усика.

2 февраля стало известно о том, что поединок за все титулы супертяжелого веса между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри перенесен из-за повреждения британца.

Бой, который должен был состояться 17 февраля, отложен на неопределенное время. Фьюри заявил о рассечении. Новая дата поединка между Усиком и Фьюри – 18 мая 2024 года.

sport.ua

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