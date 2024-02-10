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Бокс

ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь

Instagram. Александр и Екатерина Усик

Действующий обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александр Усик впервые увидел свою новорожденную дочь, которую назвали Марией. Фотографию встречи в инстаграме опубликовала супруга чемпиона Екатерина.

Как известно, в семье Усика дочь появилась на свет 28 января в одной из киевских клиник. Она родилась весом почти 5 кг и ростом 53 см. Напомним, что Александр и Екатерина также воспитывают дочь Елизавету и двух сыновей – Кирилла и Михаила.

Александр Усик пропустил рождение дочери из-за подготовительного лагеря к бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, который в итоге был перенесен на 18 мая из-за рассечения у британца.

Ранее сообщалось, что Усик может лишиться одного чемпионского пояса без боя.

ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь

sport.ua

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